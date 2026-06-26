Путин подписал закон об ограничении числа банковских карт

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничение на число банковских карт у одного человека. Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, у одного россиянина не может быть больше 20 банковских карт. Исключение составляют случаи, установленные решением совета директоров Банка России.

Кроме того, положение дает банкам право задерживать подозрительные платежи. Таким образом, банк вправе не исполнять перевод в течение шести часов после его подтверждения со стороны клиента, если кредитная организация получит информацию о подозрительной операции или выявлении вредоносного ПО на устройстве клиента.

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Инициатива входит во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством и была внесена в Госдуму в декабре 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев, служивших в российской армии.