Трамп пригрозил Европе пошлиной в 100% на все товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести пошлину в 100% на все импортируемые товары из стран Европы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США пойдут на такой шаг, если в Европе одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. Он добавил, что такая пошлина отменит действие любых торговых соглашений, независимо от того, были ли они реализованы.

«Любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлиной в 100% на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. Эта пошлина будет иметь приоритет над торговыми соглашениями, заключенными с этой страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Кроме того, пошлина в 100% будет немедленно введена, если это (налог на цифровые услуги — прим. ред.) произойдет», — написал он.

Ранее Трамп обвинил Иран в нарушении прекращения огня.