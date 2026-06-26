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Названы последствия забастовок нефтяников в европейской стране

Lenta.ru

Из-за забастовки нефтяников добыча нефти и газа в Норвегии упадет на 12 тысяч баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. Такие последствия для нефтедобычи европейской страны со ссылкой на заявление отраслевой организации Offshore Norge сообщает Reuters.

Названы последствия забастовок нефтяников в европейской стране
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Норвежский профсоюз Safe объявил забастовку нефтесервисных работников, которая охватила такие компании, как SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios and DeepOcean. За несколько дней к ней присоединились порядка 400 человек.

«Добыча нефти и газа в Норвегии может сократиться примерно на 12 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки на следующей неделе из-за продолжающейся забастовки работников нефтесервисных компаний», — пояснили аналитики.

Если забастовки затянутся, уже после середины июля потери добычи могут вырасти до уровня в 120 тысяч баррелей в сутки и более.

Ключевой причиной забастовок стала недостаточно высокая индексация зарплат в сфере. Подавляющую часть надбавок стала съедать инфляция, которая ускорилась на фоне удорожания топлива из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов в связи с перекрытием Ираном и США Ормузского пролива. Главным требованием работников стало повышение окладов выше инфляции. По итогам мая темпы роста потребительских цен в скандинавской стране составили 3,4 процента.