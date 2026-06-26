Экономике Армении предрекли крах из-за потери российского рынка

Экономист Наири Саркисян заявил, что потеря российского рынка приведет к краху экономики Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Саркисяна, долговременная потеря российского рынка разрушит сельское хозяйство и другие экономические отрасли в Армении.

«Мы станем свидетелями краха экономики... Мы увидим, как рушится сельское хозяйство. За этим последует индустрия сельхозпереработки, затем взаимосвязанные компании-поставщики. Цепной реакцией это окажет влияние на всю экономику», — заявил он.

Экономист добавил, что следствием этого станет рост безработицы и массовое снижение заработной платы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Армению «побыстрее определиться» с выбором между ЕС и ЕАЭС.