Экспорт дизеля из России могут полностью запретить

Российские власти обсудят возможность полного запрета экспорта дизеля, сообщил зампред правительства Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, этот вопрос снова будет обсуждаться в понедельник, 29 июня, на совещании по ситуации на рынке топлива.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке. При этом он тоже обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%.

На этом фоне власти изучают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок. Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».