Эксперт допустил резкий рост цен на сахар из-за Эль-Ниньо

Мировые цены на сахар могут резко вырасти, если из-за метеоявления Эль-Ниньо пострадает урожай сахарного тростника в Индии.

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Об этом РИА Новости заявил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

«Производство сахара в Индии может сократиться на 3-8 млн тонн в годовом исчислении. Если Индия полностью закроет экспортную программу, а Бразилия не сможет быстро нарастить поставки из-за ограниченной переработки, мировые цены значительно пойдут вверх», — сказал аналитик.

18 июня доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показал, что Эль-Ниньо может сгубить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде. В организации подчеркнули, что цены на сахар отреагировали ростом на негативный прогноз уже в мае.

13 июня метеоролог Михаил Леус говорил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики. По словам эксперта, вопросы продовольственной безопасности не ограничиваются лишь климатическими изменениями.