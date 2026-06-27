Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций

Правительство Аргентины рассматривает запуск программы приобретения гражданства путём безвозвратных инвестиций, чтобы привлечь средства для погашения внешнего государственного долга. Об этом сообщает Financial Times.

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По данным FT, размер безвозвратного пожертвования составит около $500 тысяч либо покупку гособлигаций на $1 млн. Точные условия программы ещё обсуждаются.

В случае реализации Аргентина войдёт в число крупнейших стран, предлагающих такой механизм. Власти надеются, что программа позволит погасить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы.

Аргентинский паспорт открывает безвиз в 170 стран и может заинтересовать граждан США и Европы, обеспокоенных политической нестабильностью и налоговыми вопросами. По оценкам экспертов, стоимость аргентинского гражданства окажется ниже новозеландских инвестиционных программ.

В прошлом году европейский суд общей юрисдикции счел нарушением норм ЕС и запретил действующую на Мальте систему покупки гражданства за инвестиции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».