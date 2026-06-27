Аргентина впервые в истории нашла новый источник дохода в экспорте

Впервые в истории аргентинского экспорта сырая нефть заняла первую строчку среди всех товарных групп, поставляемых за границу. Этот рубеж был преодолён в 2026 году благодаря росту объёмов добычи и изменившейся конъюнктуре мировых энергетических рынков.

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По данным местной статистики, в январе текущего года добыча чёрного золота в пересчёте на тысячу жителей достигла рекордных 873 баррелей в сутки. В следующем месяце показатель несколько снизился, опустившись до 863 баррелей, однако общая динамика остаётся восходящей, чему способствуют как внутренние, так и внешние экономические условия.

Согласно отчёту Национального института статистики и переписи (INDEC), совокупный внешнеторговый оборот страны за первые 3 месяца 2026 года оценивается в 38,198 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 16,9% в годовом исчислении, достигнув отметки 21,853 миллиарда. Увеличение поставок нефти стало одной из главных движущих сил этого рывка.

Для сравнения: ещё в 2023 году выручка от продаж за рубеж товаров, относящихся к группе 2709 (сырая нефть и продукты её переработки), составила 3,73 миллиарда долларов. Тогда этот сектор не был лидирующим, но уже демонстрировал серьёзный вес в структуре экспорта.

Теперь углеводороды стали основным каналом поступления иностранной валюты в страну. В условиях сохраняющегося глобального спроса на энергоносители Аргентина имеет все шансы закрепиться в роли одного из значимых игроков на международном нефтяном рынке и в дальнейшем наращивать своё присутствие.