Что будет с ключевой ставкой на фоне скачка инфляции

После периода замедления инфляция в России вновь начала набирать обороты. По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25% (против 0,15% на предыдущей неделе), а в годовом исчислении показатель увеличился с 5,6% до 5,9%.

Эксперты, опрошенные «Известиями», анализируют природу этого всплеска и его влияние на политику Центробанка, сообщает ИА DEITA.RU.

Анализ статистики показывает, что рост цен носит избирательный характер. Ключевыми драйверами инфляции на этот раз стали овощи и топливо. Так, за неделю капуста подорожала на 4%, а картофель — на 7%. Однако наиболее существенное влияние оказал рынок горюче-смазочных материалов.

По словам главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, недельный рост цен на моторное топливо ускорился с 0,9% до 2,9%, что нивелировало позитивные тенденции в других сегментах. При этом базовая инфляция (без учёта волатильных компонентов) остаётся в диапазоне 3,7–4,2%. Стоит отметить, что биржевые оптовые цены на топливо уже начали корректироваться вниз, снизившись на 1,6%.

Не все аналитики придают большое значение недельным колебаниям. Заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов указывает, что при рассмотрении помесячной динамики за последние три месяца видна тенденция к замедлению роста цен. Он классифицирует июньский скачок как локальный шок предложения, не связанный с общим перегревом экономики.

Тем не менее, Центробанк вынужден реагировать на возможные вторичные эффекты. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напоминает, что регулятор уже отмечал рост проинфляционных рисков из-за снижения производства топлива в своём релизе от 19 июня.

Дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от того, перейдут ли разовые факторы в устойчивое давление. Как заявила Эльвира Набиуллина, ответ на этот вопрос должен дать июльский опрос инфляционных ожиданий. До получения ясности дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики маловероятно.

Кроме этого, Евгений Горюнов связывает осторожность регулятора не только с ценами на бензин, но и с бюджетной политикой. По его мнению, сокращение шага снижения ставки является упреждающей мерой против новой инфляционной волны, которая может быть спровоцирована состоянием бюджета.

В сложившихся условиях участники рынка должны быть готовы к паузе в смягчении монетарной политики как минимум до конца августа. Согласно базовому сценарию Ольги Беленькой, к концу года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13–14%, а наиболее вероятный коридор составит 13,25–13,75%.

Ближайшее опорное заседание Совета директоров Банка России состоится 24 июля, и к этому моменту регулятор рассчитывает получить полную картину по инфляционным ожиданиям и кредитной активности.