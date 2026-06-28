Патрушев заявил, что Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку

Россия готова безвозмездно поставлять зерно в Африку, если глава государства Владимир Путин примет соответствующее решение. Об этом заявил зампредседателя правительства страны Дмитрий Патрушев.

По его словам, прозвучавшим в беседе с ТАСС, принятие подобных решений — это прерогатива президента.

«Если соответствующее решение будет принято, если будут соответствующие указания, будем их исполнять», — сказал вице-премьер.

Ранее президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила о намерении страны продолжать сотрудничество с Россией.