Путин рассказал о судьбе российской экономики

Экономику России выведут на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

Он пообещал, что в стране продолжат строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России.

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил об отсутствии каких-либо угроз российской экономике как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе. По его словам, действия властей РФ приносят определенный результат. Зарплаты в реальном выражении увеличились более чем на 30 процентов за пять лет. Уровень безработицы в России на данный момент составляет 2,2 процента.

В начале весны, по словам Путина, российская экономика вернулась к росту.