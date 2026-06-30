Что будет с курсом рубля в июле 2026 года

Курс российской валюты за июнь заметно опустился. Если месяц назад доллар стоил чуть выше 70 рублей и ряд экспертов даже не исключали выход в зону 60+, то сейчас российская валюта переместилась ближе к 80 рублям за доллар.

В июле ослабление рубля может продолжиться, как и в целом во втором полугодии, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Что произошло с курсом в июне

Если 29 мая официальный курс доллара Банка России составлял 71,37 рубля, то 30 июня - уже 77,75 рубля.

Главным фактором ослабления курса рубля в июне стали цены на нефть: стоимость барреля российской марки Urals за месяц резко снизилась на фоне переговорного процесса США с Ираном и как минимум частичной разблокировки Ормузского пролива. В мае баррель Urals стоил выше 80 долларов, сейчас - около 60 долларов.

"Это ухудшило ожидания по будущей валютной выручке экспортеров. Обычно эффект приходит на рынок с временным лагом, поэтому часть давления может перейти и на июль", - отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Еще два фактора, которые могли повлиять на снижение курса рубля в июне - это рост пессимизма по поводу геополитических условий и возможности мирного урегулирования украинского конфликта, а также увеличение покупок иностранной валюты Банком России и Минфином, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Налоговый период в конце месяца немного поддержал рубль, потому что экспортеры продавали валюту под выплаты в бюджет, но этой поддержки уже не хватило, чтобы вернуть курс к уровням начала июня. При этом сильная ключевая ставка Банка России (14,25%) все еще удерживает рубль от более резкого падения, потому что рублевые инструменты остаются достаточно доходными", - подчеркивает Чернов.

Что может быть с рублем в июле

Аналитики ожидают, что во второй месяц лета тенденции к ослаблению рубля почти наверняка продолжатся, а основная интрига - как сильно может снизиться курс. При этом все эксперты подчеркивают, что резким снижение не будет.

"В июле рубль может продолжить плавное ослабление. Приток валютной выручки будет постепенно становиться меньше из-за снижения цен на нефть, а Банк России сократит продажи иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния", - говорит Ващелюк.

Накануне ЦБ анонсировал восьмикратное снижение таких продаж на второе полугодие: с 4,62 миллиарда рублей в день до 0,58 миллиарда.

"Получается, что уйдет крупный продавец валюты, что вкупе с сохраняющимися покупками Минфина по бюджетному правилу может стать фактором в пользу ослабления рубля", - соглашается аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Дополнительно на курс будет влиять заседание Банка России по ключевой ставке 24 июля, добавляет Чернов. По его мнению, если ЦБ сохранит осторожную риторику, то это поддержит рубль, а если рынок получит сигнал на более быстрое снижение ставки, давление на рубль усилится.

"При спокойном внешнем фоне к концу июля можно увидеть доллар в районе 78-83 рублей, евро около 90-94 рублей, юань около 11,5-12 рублей. При новом снижении нефти или росте геополитических рисков доллар может подниматься выше 83 рублей", - прогнозирует эксперт.

По мнению Ващелюк, в базовом сценарии (без изменения в геополитических условиях) курс доллара в июле может вырасти до 80-82 рублей.

Куда двинется курс во втором полугодии

В прошлом году консенсус практически всех аналитиков валютного рынка сходился к тому, что курс рубля к концу 2025 года ослабнет, причем ослабнет заметно, до 90-100 рублей за доллар. Реальность полностью не оправдала тогдашние прогнозы - рубль, напротив, продолжил укрепляться, хотя и с перерывами.

На данный момент эксперты ожидают, что вторая половина 2026 года тем не менее пройдет под знаком ослабления рубля, но уже едва ли до трехзначной величины.

"Во втором полугодии рубль, скорее всего, будет слабее, чем в первом. Но я бы не ждал резкого движения к 100 рублям за доллар без какого-то сильного внешнего шока. Ослабление, о котором говорили еще год назад, действительно может реализоваться, но, скорее, постепенно. Для этого есть несколько причин: например, импорт во второй половине года обычно оживает, эффект слабой нефти будет сильнее отражаться на валютной выручке, а Банк России, вероятно, продолжит снижать ставку очень медленно, если инфляция позволит", - перечисляет Чернов.

Сдерживать снижение курса российской валюты во втором полугодии будут высокая рублевая доходность, ограниченный спрос на импорт и продажи валюты экспортерами, добавляет он.

При этом осенью вновь актуализируется вопрос дефицита федерального бюджета, напоминает Ефанов.

"Поэтому считаем, что шансы увидеть ослабление рубля во втором полугодии возрастают - с пониманием, что ослабление курса на один рубль к доллару дает бюджету, по разным оценкам, 100-150 миллиардов рублей в год", - говорит он.

По его прогнозу, в среднем российская валюта в конце лета и начале осени будет торговаться в диапазоне 82-85 рублей за доллар.

К концу 2026 года, по мнению Чернова, примерные ориентиры для курса - 85-90 рублей за доллар, 95-102 рубля за евро и 12,2-13 рублей за юань. Ващелюк ожидает стоимость доллара около 85 рублей, юаня - 12,5 рублей.