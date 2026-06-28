Стало известно, сколько страны ЕС потеряют из-за жары

Из-за аномальной жары страны ЕС могут потерять около 500 миллиардов долларов. Об этом говорится в исследовании Allianz Trade, которая является мировым лидером в сфере страхования торговых кредитов

Отчет называется «Too hot to grow: The economic costs of extreme heat». Он показывает, что каждый градус в диапазоне 30 — 35 °C снижает производительность труда примерно на $1,3 в час.

Росте затрат на охлаждение при этом растет на 1,2% за каждый градус до 35 °C.

К 2030 году экстремальная жара может нанести экономикам стран Европы совокупный ущерб до 7% ВВП.

«Совокупные подразумеваемые потери ВВП (2026–2030 гг.) могут достигать 5–7% для наиболее уязвимых экономик: 240 млрд долларов для Франции, 354 млрд для Японии, 147 млрд для Италии, 131 млрд для Германии и 120 млрд для Испании», — сказано в исследовании.

Отмечается, что жара снижает ожидаемую доходность капитала, инвестиции падают, уменьшая будущий производственный потенциал.

Более того, следует ожидать стагфляционной динамики с ростом цен на фоне растущей безработицы.

Стагфляция — это критическое состояние экономики, при котором одновременно происходят три негативных процесса: экономический спад, рост цен и высокая безработица.

Все это поставит органы денежно-кредитного регулирования перед жестким компромиссом.