В АКОРТ прокомментировали сообщения о пропаже гречки из магазинов на юге России

Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы и других социально значимых продуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова.

Он отметил, что в ассоциации не фиксируют повышенного спроса на товары первой необходимости.

По словам Богданова, дефицита нет ни в одном из российских регионов, включая юг страны.

Председатель АКОРТ добавил, что в ассортименте федеральных торговых сетей сегодня насчитывается до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок.

Таким образом Богданов прокомментировал сообщения о том, что на юге страны из магазинов якобы начала пропадать гречка.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к местному населению с просьбой приобретать автомобильное топливо «исходя из текущей необходимости», а не «впрок». Он сравнил ситуацию с ажиотажем на гречку в в 2020 и 2022 годах.