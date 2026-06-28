Путин поручил принять системные меры по стабилизации топливного рынка РФ

Необходимо рассмотреть дополнительные шаги, которые обеспечат бесперебойное стабильное снабжение топливом граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций, заявил Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка.

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"Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период", – подчеркнул глава государства.

Он также указал на то, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по российским гражданским объектам, а также объектам инфраструктуры.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня.

В настоящий момент на внутренний рынок поступили объемы топлива, накопленные ранее. Тем не менее, сейчас резервы бензина почти соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года – 1,7 миллиона тонн. По словам Путина, снижение составляет около 4%.

"В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива", – добавил российский лидер.

Вместе с этим он признал, что в России сохраняются очереди на заправках, а нужные марки не всегда есть в наличии. В связи с этим необходимо принять системные меры, которые будут соответствовать масштабу текущих вызовов.

Путин объяснил, что в данном случае речь идет о наращивании объема предложения, а также о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.

Кроме того, для того, чтобы оперативно отслеживать ситуацию с топливом на внутреннем рынке, правительство РФ создало специальный штаб. Он работает в круглосуточном режиме.

"Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай", – заключил глава государства.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сейчас в РФ сформирован достаточный объем запаса топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок. Он также добавил, что ажиотаж на российском рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20–30%.