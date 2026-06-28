Путин: потребности Крыма в топливе будут обеспечены

Потребности Крыма в топливе будут обеспечены. Это пообещал Владимир Путин. По словам президента, сейчас на полуострове есть запас на несколько дней.

Также глава государства заверил, что задача энергоснабжения Крыма будет решена. Поставки топлива в республику будут идти и по земле, и по морю.

Ещё президент сказал, что дефицит топлива в России не критический, а все повреждённые в результате ударов ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются.

Удары по российской энергетике создают проблемы, это очевидно, признал глава государства. Власти должны обеспечить слаженную работу всех уровней и структур, которые отвечают за отражение атак на российские объекты, указал Путин.