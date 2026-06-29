Нефть вновь подорожала на фоне обстрелов США и Ирана

Цены на нефть по всему миру пошли вверх на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке между США и Ираном, которая произошла вечером 28 июня. Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на Brent подорожали на 50 центов, до 72,49 доллара за баррель, а цена американской WTI достигла почти 70 долларов.

Рост последовал за несколькими днями взаимных ударов между США и Ираном. В публикации говорится, что это только подчеркнуло хрупкость временного мирного соглашения между странами.

Это также вновь осложнило транспортировку энергоносителей в Ормузском проливе. Напомним, что до этого, почти три месяца, через пролив суда с нефтью почти не ходили.