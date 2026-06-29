В России планируют отказаться от закупок иностранных стройматериалов

Правительство прорабатывает идею ввести национальный режим для закупок гранита, стекла и керамики государственными учреждениями и госкомпаниями, пишут «Известия».

Если предложение одобрят, отечественные производители и поставщики из стран ЕАЭС получат преимущество перед зарубежными конкурентами. Мера обсуждается на фоне падающего производства стройматериалов. По итогам прошлого года выпуск снизился на 8,3%, а в текущем году может просесть еще на 22%, прогнозируют в Минпромторге, Минстрое и Минтрансе.

Эксперты сомневаются в эффективности такого подхода. Большинство строительных контрактов заключаются «под ключ», и выделить отдельные материалы в самостоятельные закупки сложно. Также нужен жесткий контроль за происхождением товаров, чтобы избежать подмены производителей.

В Ассоциации производителей керамических материалов предлагают упростить подтверждение российского происхождения продукции и разрешить правительству вводить временные запреты на импорт товаров, которые уже выпускаются в РФ. Оценки импорта расходятся: в Минпромторге говорят о 4%, но в отрасли утверждают, что в сегменте керамической плитки доля зарубежных поставок достигает трети.

Спад производства связывают с завершением льготной ипотеки и высокими ставками, которые отрезали большинство покупателей от рынка жилья. Участники отрасли настаивают на системных мерах, в частности на льготных кредитах, субсидиях, упрощении сертификации и борьбе с контрафактом.