ЕС рискует войти в зиму с рекордно пустыми газохранилищами

К началу нового отопительного сезона Европа может подойти с минимальными за последние 15 лет запасами газа в подземных хранилищах. Такой прогноз подготовила консалтинговая компания, сообщает Financial Times. По оценке аналитиков, низкие запасы способны привести к заметному росту цен для бизнеса и населения уже предстоящей зимой.

Согласно прогнозу, к завершению сезона закачки, который обычно продолжается с апреля по октябрь, европейские подземные хранилища будут заполнены лишь на 76%. По данным Gas Infrastructure Europe, если прогноз оправдается, показатель станет самым низким как минимум с 2011 года. После холодной зимы страны ЕС начали сезон пополнения запасов с уровнем заполненности около 28%, сейчас он составляет примерно 48%.

Как отмечает Financial Times, на ситуацию повлияли перебои с поставками сжиженного природного газа после конфликта между США и Ираном. Через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мировых поставок СПГ, однако конфликт нарушил логистику и одновременно привел к сокращению производства в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. После достижения предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном цены стабилизировались, однако более низкие котировки не привлекли достаточного количества новых партий СПГ, что замедлило заполнение европейских хранилищ.

Дополнительным фактором неопределенности остаются планы Евросоюза полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. По данным Financial Times, сейчас российский СПГ обеспечивает около 14% европейского импорта. При этом аналитики Goldman Sachs допускают, что при дальнейшем затягивании восстановления поставок уровень заполненности хранилищ к зиме может оказаться даже ниже прогноза Wood Mackenzie и приблизиться к 70%. На рынке уже усиливаются ожидания роста зимних цен на газ.