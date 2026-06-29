Проблемы с топливом начинают сказываться на рынке грузоперевозок

Рост цен на топливо и перебои с поставками ударили по рынку автоперевозок, сообщает «Коммерсант».

Перевозчики начали предупреждать клиентов о повышении тарифов. С 1 июля некоторые компании анонсировали увеличение стоимости минимум на 10%. Особенно остро ситуация ощущается на юге России и на китайском направлении, где снижается суточный пробег и растет время ожидания на заправках.

Цены на дизельное топливо выросли с 70–72 до 77–90 рублей за литр. В сегменте международных перевозок ставки уже увеличились примерно на 5%. На китайском направлении за неделю топливных сбоев стоимость доставки выросла на 50–70 тысяч рублей за машину. Перевозчики ожидают дальнейшего роста — еще плюс 200 тысяч рублей.

Ситуацию усугубляет отмена скидок по топливным картам. Если раньше скидки достигали 16%, то сейчас они сократились до 3,5% и могут исчезнуть совсем. Мелкие перевозчики и индивидуальные предприниматели пострадали сильнее — им, как частным лицам, отпускают только по 60 литров топлива, тогда как крупные компании могут заправлять по 200 литров.

На китайском направлении суточный пробег снизился с 600–700 до 500 километров, время ожидания в очередях достигает суток. Некоторые компании переориентируются на маршруты через Казахстан, где топливо есть в достаточном объеме. Многие перевозчики отказываются от дальних рейсов из-за неопределенности с топливом или завышают цены. На отдельных магистральных направлениях рост ставок уже достиг 10%.

Альтернативы автотранспорту для большинства грузов нет. Переток на железную дорогу возможен лишь на отдельных длинных маршрутах, но массового ухода грузов не ожидается — автоперевозки выигрывают за счет гибкости и скорости доставки. Участники рынка отмечают, что если ситуация не нормализуется в ближайшие недели, цены начнут расти повсеместно.