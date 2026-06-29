Рост оттока средств из российских банков объяснили

По итогам мая банковские депозиты и счета физических лиц в российских банках потеряли 550 миллиардов рублей, что стало максимальным месячным результатом в текущем году. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

Отдельно на счетах объем средств сократился более чем на 300 миллиардов рублей, то есть сильнее, чем на срочных депозитах. При этом рост объема наличных денег стабилизировался — за месяц их стало в обращении на 400 миллиардов рублей больше.

В первую очередь эксперты объясняют такую тенденцию снижением привлекательности банковских вкладов, ставки по которым падают быстрее, чем ключевая ставка Центробанка. С мая 2025 года по июнь 2026-го последняя стала ниже на 5,75 процентных пункта, опустившись до 14,25 пункта, а среднее арифметическое максимальных ставок по вкладам в банках из топ-10 сократилось на 6,5 процентных пункта, до 12,85 процента.

Второй причиной управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов назвал сформированный на рынке устойчивый тренд на обналичивание сбережений, поскольку небольшие предприятия все активнее уходят в серую зону из-за роста налогов.

Кроме того, добавил он, риски отключения мобильного интернета заставляют граждан иметь запас наличности, в совокупности эти причины поддерживают друг друга. По мнению эксперта, поводов для остановки тенденции во втором полугодии нет.

Вместе с тем старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов напомнил, что в мае средства населения на счетах в банках традиционно снижаются из-за сезонного фактора, так как майские социальные выплаты переводятся в апреле.

Ранее Центробанк назвал в качестве причины сокращения объема банковских вкладов россиян снижение ставок и сезон отпусков, в который увеличиваются расходы.