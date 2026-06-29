Россия продолжает наращивать экспорт сжиженного газа

Танкер Arctic Express впервые принял груз с проекта «Арктик СПГ 2» через плавучее хранилище в Мурманской области, сообщает Bloomberg.

Судно, построенное в 2007 году и ранее принадлежавшее греческой компании, сменило владельца в середине мая — теперь оно зарегистрировано на петербургское ООО «СМП Техменеджмент».

Эта компания уже владеет еще тремя СПГ-танкерами, которые входят в российский «теневой флот». В начале года Россия пополнила его еще четырьмя газовозами, ранее работавшими на экспортном СПГ-заводе в Омане. С учетом Arctic Express в таких перевозках теперь задействован 21 газовоз.

Несмотря на санкции, в мае проект «Арктик СПГ 2» экспортировал более 400 тысяч тонн сжиженного природного газа — это рекордный месячный объем с момента запуска в 2024 году. Однако главным ограничением для дальнейшего роста экспорта остается нехватка специализированных судов, способных доставлять СПГ конечным покупателям. Россия продолжает наращивать поставки газа, обходя западные ограничения, но дефицит газовозов сдерживает масштабирование.