Топливный кризис подтвердил ранее озвученные опасения ЦБ

Банк России уже учел топливный кризис при принятии решения по ставке в июне, но дальнейшее развитие ситуации может повлиять на его прогноз, следует из комментариев зампреда ЦБ Алексея Заботкина журналистам в кулуарах макроэкономической школы ЦБ.

«Ситуация на рынке топлива подтвердила те опасения, которые обсуждались на позапрошлой неделе», — отметил он. «Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизирует ситуацию на рынке топлива. И, наверное, с учетом этого актуализируем свой прогноз к июльскому заседанию. Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания», — фактически повторил он заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной во время пресс-конференции после заседания по ставке.

Тогда она отмечала, что, несмотря на меры правительства, на восстановление предложения топлива «может потребоваться время». При этом бензин — это «чувствительный товар» как для граждан, так и бизнеса, поэтому рост цен на него может повлиять на их ожидания.

В ответ на вопрос, вызывает ли топливный кризис необходимость для внеочередного заседания ЦБ, Заботкин ответил: «Нет, не вызывает».

Летом 2026 года россияне столкнулись с ростом цен и иногда нехваткой бензина. Триггером для кризиса послужили удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Проблемы с обеспечением топливом в воскресенье, 28 июня, признал и президент Владимир Путин. По его словам, правительство создало специальный штаб для круглосуточного мониторинга ситуации.