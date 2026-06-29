Российский рынок акций перешел к росту более чем на 1% в ходе основной торговой сессии после снижения на открытии торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10:49 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,36%, до 2 254,6 пункта, индекс РТС - также на 1,36%, до 921,67 пункта. К 11:32 мск индекс Мосбиржи рос и находился на отметке 2 314,72 пункта (+1,27%), индекс РТС составлял 946,25 пункта (+1,27%).

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 0,76% - до 2 268,34 и 927,29 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.