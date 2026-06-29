Укрепление доллара бьет по промышленным металлам

Цены на медь снижаются под давлением монетарных факторов, сообщает Bloomberg. Трехмесячные фьючерсы на Лондонской бирже металлов опустились до 13 300 долларов за тонну.

За две недели металл ушел в минус, а по итогам июня может потерять более 2% после исторического максимума, достигнутого месяцем ранее. Инвесторы опасаются повышения ставок в США, что поддерживает доллар и делает сырьевые активы менее привлекательными.

Индекс доллара на прошлой неделе поднялся до максимума с ноября. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин заявил, что инфляция остается слишком высокой, хотя признаки замедления уже видны. Данные показали, что индекс PCE в мае вырос на 4,1% год к году — самый быстрый рост с апреля 2023 года.

Трейдер China-Base Ningbo Group Гарри Цзян отметил, что сильные экономические данные из США продолжат поддерживать доллар и давить на базовые металлы. Рынок также учитывает риск введения пошлин на импорт очищенной меди администрацией Трампа.

При этом аналитики Goldman Sachs сохраняют долгосрочный оптимизм. По их мнению, спрос на медь будут стимулировать переход на электромобили, инвестиции в возобновляемую энергетику, рост оборонных расходов и гонка в сфере ИИ. Банк повысил прогноз. К концу 2026 года цена достигнет 13 735 долларов за тонну, а в 2027 году — 13 800, считают эксперты.