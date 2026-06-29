Стало известно, как перебои с топливом ударят по ценам на продукты и товары

Текущие перебои с поставками моторного топлива в России могут спровоцировать дополнительный рост потребительских цен на 5–7%, однако сезонное удешевление плодоовощной продукции способно частично сгладить этот эффект. Об этом в интервью Рамблеру заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, подорожание затронет практически все категории товаров, поскольку логистические издержки закладываются как в импортную, так и в отечественную продукцию.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что проблемы топливного рынка начинают оказывать все более заметное влияние на сектор автомобильных перевозок. Участники рынка предупредили о грядущем росте тарифов из-за сбоев со снабжением горючим, которые наиболее остро ощущаются в южных регионах страны, Крыму, а также на китайском направлении, где увеличились сроки ожидания на АЗС и снизился суточный пробег фур. Транспортные компании уже начали уведомлять клиентов о повышении ставок: по данным издания, в зависимости от направлений и сегментов рост тарифов с 1 июля составит от 5% до 10%, а на грузоперевозки из КНР за последние полторы недели средняя стоимость рейса подскочила на 700 долларов.

Комментируя влияние транспортного фактора на розничный рынок, эксперт отметил, что под ударом окажутся как продовольственные, так и промышленные товары, при этом ситуация усугубляется параллельным ослаблением национальной валюты.

Цены вырастут на продукты питания в первую очередь, но мы точно увидим и рост цен на промышленные товары, просто потому что происходит новое ослабление национальной валюты под влиянием снизившихся мировых цен на нефть. В этой ситуации вполне можно ожидать пяти-семипроцентного увеличения цен. Вырастут все товары, поскольку транспортные расходы включаются и в импорт, и в отечественную продукцию. Сейчас мы наблюдаем неприятную ситуацию: ослабление рубля произошло на фоне растущего дефицита топлива — все это сложилось очень некрасиво. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

В то же время экономист подчеркнул, что масштабы подорожания в магазинах будут во многом зависеть от оперативности регуляторных мер, а сам ценовой скачок может носить временный характер в случае стабилизации внутренней конъюнктуры.

«Новое повышение из-за нехватки топлива может добавить еще порядка 5–7% к ценникам. Но если кризис будет разрешен, а это зависит от двух видов мероприятий правительства, то рост цен будет отыгран назад. Топливо подешевеет, станет доступным, и ситуация стабилизируется. Первое, что необходимо — это увеличение предложения топлива на рынке, постепенное восстановление его доступности и прекращение панических настроений. Второе — весомые удары по территории противника, дезорганизующие его систему управления и снабжения. Это лишит неприятеля возможности повторять подобные попытки».

Говоря о прогнозах, аналитик указал на важный сдерживающий фактор в виде сезонного сбора урожая, который не позволит ценам на еду продемонстрировать резкую негативную динамику, хотя и изменит привычную экономику сезонного удешевления.

«Прибавка в 5–7% к уже произошедшему повышению цен вполне возможна. Но поскольку наступает период сезонного снижения цен и отечественные продукты с июля по октябрь будут дешеветь, это выступит в качестве противодействующего фактора. Мы не увидим болезненного взлета цен на продовольствие. Что касается сезонных фруктов и овощей, то они просто будут дешеветь в меньшей степени. Рост затрат на транспорт окажется скрыт в стоимости: по идее, цена должна быть ниже, но из-за возросших логистических издержек этого не произойдет».

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил принять системные меры по стабилизации топливного рынка РФ.