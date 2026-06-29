Спрогнозирован курс доллара в июле

Российский валютный рынок завершает июньскую сессию на повышенной волатильности. В начале июля ожидается повышение курса доллара до 80 рублей.

Об этом рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— К началу июля ожидаем колебания курса доллара 73,7–80,3 рубля, евро — в диапазоне 85–91,5 рубля, при этом биржевые торги юанем ожидаются в коридоре 10,85–11,8 рубля, — отметил эксперт.

В летний период основное давление на рубль оказало падение нефтяных котировок Urals и покупка иностранной валюты Минфином. Соболев подчеркнул, что поддержку национальной валюте может оказать период налоговых выплат, а также снижение объемов пополнения Фонда национального благосостояния России (ФНБ) в июле, передает RT.

Банк России 26 июня установил официальный курс доллара выше 77 рублей. В прошлый раз выше этой отметки курс валюты поднимался 10 апреля 2026 года. На сайте регулятора уточняется, что курс доллара составляет 77,0611 рубля, а официальный курс евро повысился до 87,4027 рубля.