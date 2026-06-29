Золото может вырасти в цене

Турецкий финансовый аналитик, в прошлом сотрудник Центробанка Турции, Онур Дашдемир выделил три главных ориентира для рынка золота, передает агентство «Прайм».

По его словам, дальнейшее движение котировок будет определяться монетарным курсом ФРС, макростатистикой из США и геополитическим фоном на Ближнем Востоке. В начале недели унция золота стоила около 4070 долларов.

Определенную поддержку ценам оказали данные по индексу потребительских расходов PCE — несмотря на высокий годовой показатель, месячная динамика оказалась мягче прогнозов, что ослабило опасения по поводу нового витка ужесточения политики ФРС. В центре внимания инвесторов на этой неделе — статистика по рынку труда в США.

Ближневосточный конфликт продолжает влиять на настроения. При этом возобновление диалога после недавних нарушений перемирия сдерживает интерес к золоту как к убежищу. В Турции металл остается востребованным на фоне высокой инфляции и нестабильности национальной валюты — как среди населения, так и у институциональных инвесторов.