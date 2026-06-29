Производители на Ближнем Востоке продолжают отгружать нефть и СПГ

Несмотря на недавние атаки на суда в Ормузском проливе, страны Персидского залива продолжают экспортировать нефть и сжиженный природный газ, сообщает Reuters.

В понедельник на саудовский терминал Рас-Танура прибыл четвертый супертанкер VLCC, несмотря на крушение вертолета компании в воскресенье. Три других танкера загружались в выходные, отключив транспондеры для снижения рисков.

Иран наращивает экспорт после снятия санкций на 60 дней. В субботу страна впервые за неделю загружала нефть на двух терминалах острова Харг. Два иранских VLCC вошли в пролив в выходные.

Катар и ОАЭ продолжают поставки СПГ. Танкеры ADNOC и QatarEnergy направляются в Индию и Китай. На прошлой неделе Brent упала на 10,6%, но в понедельник цены пошли вверх.

Аналитики предупреждают, что текущие цены разумны и могут снизиться, но эскалация конфликта способна подтолкнуть их вверх. Производители возобновили экспорт после договоренности о прекращении боевых действий и переговоров по безопасности. В воскресенье американский чиновник подтвердил достижение таких договоренностей. Saudi Aramco и ADNOC комментарии не предоставили. QatarEnergy не ответила на запросы.