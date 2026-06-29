IATA: мировые цены на авиатопливо в мае упали на 16,3% по сравнению с апрелем

ЖЕНЕВА, 29 июня. /ТАСС/. Мировые цены на авиационное топливо по итогам мая 2026 года снизились на 16,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что сопровождалось уверенным ростом глобального рынка грузовых авиаперевозок. Такие оценки содержатся в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При этом стоимость авиакеросина по-прежнему остается на 93,5% выше показателей аналогичного периода 2025 года.

По данным IATA, общий мировой спрос на грузовые авиаперевозки за май увеличился на 6% в годовом исчислении. Как отмечается в документе, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке темпы роста превысили средние показатели. В то же время авиакомпании Ближнего Востока продемонстрировали совокупное снижение объемов грузовых авиаперевозок почти на 9% по сравнению с 2025 годом, что обусловлено продолжающимся влиянием военных конфликтов, отмечают в организации.