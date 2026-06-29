Немецкий бизнес перебирается за границу

До 100 тысяч рабочих мест могут быть сокращены в немецкой промышленности в текущем году из-за переноса бизнеса за границу, сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Horváth.

60% из тысячи опрошенных компаний планируют дальнейшее сокращение персонала в Германии до 2030 года. Основной удар придется на автомобилестроение, машиностроение и строительную отрасль.

Партнер Horváth Ральф Заутер заявил, что экспортная модель Германии, десятилетиями приносившая успех, себя исчерпывает. Производство, исследования и разработки будут все больше рассредоточиваться по миру. Лишь 16% компаний планируют наращивать штат в Германии. Почти все промышленные фирмы намерены усилить присутствие в Индии, а также создавать рабочие места в Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и других странах Азии.

По данным EY, в первом квартале 2026 года число занятых в промышленности сократилось на 2,3% по сравнению с прошлым годом — потеряно 127,3 тысячи рабочих мест. С 2019 года промышленный сектор Германии лишился 341,5 тысячи сотрудников, и тенденция усиливается.