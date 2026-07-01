Курс доллара к рублю в июне показал максимальный рост с 2022 года — по данным Банка России, официальный курс за месяц прибавил 10,2%. Биржевой инструмент USDRUB_TOM (синтетический курс доллара на Московской бирже — FM) показал еще более резкое движение, поднявшись более чем на 11,3% с начала месяца и достигнув 30 июня отметки 79,41 рубля – максимума с 9 апреля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам последних торгов, рубль ослаб до уровня 3 апреля 2026 года. Официальный курс доллара на 1 июля был повышен до 78,26 рубля, евро – 89,27 рубля, юаня – 11,49 рубля. По состоянию на 12:30 мск 1 июля котировки USDRUB_TOM торговались на отметке 73,31 рубля за американскую валюту, на минимуме рубль проседал до отметки в 79,73 за доллар.

Что обвалило рубль

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин связывает ослабление рубля прежде всего с падением нефтяных цен: Brent за месяц подешевела примерно на 27% на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке – США и Иран договорились о снятии морской блокады и свободном проходе судов через Ормузский пролив. Валютная выручка от экспорта нефти поступает в Россию с лагом в один-два месяца, поэтому эффект от падения котировок в полной мере проявится уже в июле, отмечает эксперт. Дополнительным ударом стало решение США не продлевать лицензию на продажу российской нефти – это может расширить дисконт Urals к Brent и еще больше сократить экспортную выручку.

Эксперт «БКС мир инвестиций» Олег Решетников добавляет к списку факторов погашение юаневых облигаций «Газпром капитала» объемом около 5 млрд юаней (55 млрд рублей), пик налогового периода в конце месяца и повышенный спрос на валюту со стороны населения перед сезоном отпусков.

ЦБ помог рублю ослабнуть

19 июня Банк России снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но шаг оказался меньше ожидаемого – 25 базисных пунктов вместо 50, до 14,25% годовых. Потавин называет это сигналом осторожности регулятора на фоне ускорения инфляции: за неделю с 16 по 22 июня рост цен составил 0,25% против 0,15-0,2% ранее, а розничные цены на бензин подскочили на 3% – рекордно за 20 лет наблюдений. Годовая инфляция на конец июня достигла 5,9%.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, называет само решение о минимальном снижении ставки неприятным сюрпризом для рынка – вместе с жестким сигналом о возможных паузах в смягчении политики до конца года это усилило давление на рубль.

«Курс рубля рванул на риторике ЦБ и динамике ставки», – отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, добавив, что несмотря на летние месяцы, компании сейчас активно пересматривают свои финансовые модели из-за более затяжного периода высоких ставок.

Он ожидает продолжение роста запросов на реструктуризацию со стороны компаний. По его словам, темпы реструктуризации будут зависеть от курса рубля и его влияния на экспортно-ориентированные отрасли.

Потавин кроме этого, обращает внимание на изменение валютной политики ЦБ: с июля Банк России сокращает ежедневный объем продаж валюты в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ на 4,04 млрд рублей – с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей в день. Меньший объем предложения валюты от регулятора – умеренно негативный фактор для рубля во втором полугодии.

Прогнозы на июль

Мнения аналитиков расходятся в деталях, но сходятся в общей осторожности по рублю. Потавин ожидает курс доллара в диапазоне 75-79 рублей, евро – 86-90 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля, отмечая, что рост импорта бензина может добавить к курсу доллара еще один-два рубля до конца года.

Решетников прогнозирует более узкий диапазон для пары юань/рубль откат к 11–11,15 рубля после пика налогового периода с последующим возвращением к росту до 11,85–12 рублей.

Мильчакова допускает продолжение ослабления рубля в июле на фоне неопределенности с нефтяными ценами и подвешенным статусом санкционных лицензий против российского экспорта; ее ориентиры – 76-83 рубля за доллар, 86-93 рубля за евро и 11,2-11,9 рубля за юань. Аналитик также напоминает, что 24 июля пройдет заседание совета директоров Банка России по ставке, а 29 июля – заседание ФРС, которое может повлиять на курс американской валюты если вернется к политике ужесточения.