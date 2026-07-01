Один из источников сообщил, что из Индии уже отправили не менее 60 тыс. тонн бензина. Другой уточнил, что были отгружены два танкера с партиями объемом от 30 тыс. до 40 тыс. тонн

Россия начала импортировать бензин из Индии морским путем на фоне дефицита топлива в стране. Об этом со ссылкой на три отраслевых источника сообщает Reuters.

По данным агентства, поставки должны помочь компенсировать нехватку топлива. Один из источников сообщил, что из Индии уже отправили не менее 60 тыс. тонн бензина. Другой уточнил, что были отгружены два танкера с партиями объемом от 30 тыс. до 40 тыс. тонн каждый.

Собеседник Reuters также рассказал, что Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тыс. тонн бензина из разных стран, включая Белоруссию, которая уже поставляет топливо на российский рынок.

Напомним, ранее регионы один за другим начали ограничивать выдачу физлицам дизеля и бензина на фоне украинских атак по российским НПЗ. Так, в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Недавно подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане. 29 июня ограничения ввели еще в одном соседнем регионе с РТ — Башкирии.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запасов топлива, а внутренний рынок обеспечен дизельным топливом в полном объеме. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом с участием членов правительства и руководителей крупнейших энергетических компаний страны. Подробнее — в материале "Реального времени".

Во вторник в Кремле сообщили, что Россия поддерживает контакты с другими государствами и обсуждает возможность импорта топлива по приемлемым ценам.