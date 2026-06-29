В кабмине сообщили о работе НПЗ на максимальной загрузке

Отечественные нефтеперерабатывающие заводы перешли на максимальный режим загрузки, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в горючем. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

"Было отмечено, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива, рынок насыщается нефтепродуктами", - говорится в официальном сообщении кабмина по итогам встречи.

Отдельной темой обсуждения стало снабжение Калининградской области, которая находится в зоне особого транспортного внимания. Как указано в сообщении правительства, все крупные поставщики уже осуществляют морские поставки дизельного топлива и бензина в этот регион.