В Госдуме рассказали о перспективах возвращения России на энергорынок

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов рассказал о перспективах возвращения России на энергорынок. Об этом сообщает News.ru.

По словам Алтухова, Россия заинтересована в расширении энергорынка, но ее возврат на европейский рынок зависит от «политической логики» и СВО. Он также заявил, что Москва «не намерена бежать первой».

«Возврат на европейский рынок — это не только вопрос диверсификации экспорта и валютной выручки. Это и политика, и агрессивные высказывания и действия евробюрократов и партии войны. Россия не намерена бежать первой, а будет ждать, пока “экономическая логика” и разрешение политических противоречий в Украине сделают свое дело», — заявил Алтухов.

Он также вспомнил слова управляющего портом в Бильбао Ивана Хименеса, который призвал Евросоюз не отказываться от сжиженного природного газа из России. По мнению Алтухова, подобные мнения «действительно важны».

Ранее СМИ сообщили, что Россия продолжает наращивать экспорт сжиженного газа.