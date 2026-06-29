Назван главный победитель в истории с блокадой Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива нанесла серьезный экономический ущерб многим странам, однако Китай вышел из этой истории победителем. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

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Оно сослалось на выводы аналитиков консалтинговой фирмы The Asia Group, которые убеждены, что Пекин укрепил позиции, показав свою конкурентоспособность и возможности для смягчения экономических потрясений. Более того, дестабилизирующая политика США обеспечила Китаю статус надежного и предпочтительного партнера. Кроме того, ускорился глобальный спрос на экологически чистые энергетические технологии, такие как солнечные панели, батареи и электромобили. А это как раз те сегменты, в которых Китай доминирует.

Перекрытие Ормузского пролива привело к росту мировых цен на энергоносители. Но КНР сумела избежать основной части негативных последствий, используя энергетические резервы и вводя экспортные ограничения и квоты для местных нефтеперерабатывающих заводов. Про другие страны Азии этого сказать нельзя. Например, в Индии рост цен на удобрения, топливо и продукты питания усилил местную оппозицию, а повышение стоимости удобрений в сочетании с прогнозируемым слабым сезоном муссонов может негативно сказаться на более чем 40 процентах рабочей силы Индии, занятой в сельском хозяйстве.

В Японии, где субсидии на топливо стали серьезной проблемой для бюджета, повышение цен на энергоносители может также усилить давление на правительство. На Филиппинах произошли забастовки рабочих и объявлено чрезвычайное положение в энергетической сфере. В Индонезии производители никеля, испытывающие нехватку серной кислоты, сократили производство, а туризм на Бали упал из-за повышения цен на авиабилеты.

В условиях энергетического кризиса многие страны Юго-Восточной Азии обращаются к Китаю за поставками солнечных панелей, систем хранения энергии на основе аккумуляторов и электромобилей, и экспорт этих товаров из Китая резко вырос.

По данным CNBC, экономика Китая демонстрирует признаки оживления, отчасти благодаря восстановлению поставок в США.