ЦБ РФ: Инфляция в Москве ниже общероссийской

Годовая инфляция в Москве за май упала и стала ниже, чем показатели в среднем по России.

Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления Банка России (ЦБ РФ) по Центральному федеральному округу.

— По сравнению с апрелем цены в столице в мае выросли незначительно: менее чем на 0,4 процента. Годовая инфляция в Москве, по данным Росстата, в мае снизилась и составила 4,7 процента при общероссийском показателе 5,3 процента. В мае по сравнению с предыдущим месяцем заметнее всего подорожали услуги. Непродовольственные товары выросли в цене умеренно, а продовольствие, напротив, подешевело, — говорится в материале.

К примеру, в цене упал ряд овощей и фруктов. В частности, в России выросло производство тепличных овощей, поскольку пришедшая теплая погода сократила расходы на содержание теплиц. В свою очередь в результате укрепления рубля упала цена поставок импортных фруктов, например апельсинов и винограда.

Наибольший рост среди непродовольственных товаров показало моторное топливо.

— На это повлиял высокий спрос, в том числе из-за начала туристического сезона. При этом предложение топлива несколько сократилось: снизились объемы переработки нефтепродуктов в связи с нарушением работы ряда НПЗ, — говорится в публикации.

С сфере услуг больше всего выросли цены на отдых на побережье Черного моря. По информации регулятора, это связано с высоким спросом в начале сезона отпусков.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фонд оплаты труда в Москве за последний год увеличился на 14 процентов. По его словам, дефицит кадров остается одной из ключевых проблем для большинства регионов России, особенно для промышленных центров.