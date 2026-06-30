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Китай увеличил закупки российского мяса

Lenta.ru

С января по май 2026 года Россия поставила Китаю более 53 тысяч тонн свинины, говядины, а также свиных и говяжьих пищевых субпродуктов. Об этом заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин, его слова приводит газета «Ведомости».

Китай увеличил закупки российского мяса
© Global Look Press

По словам представителя ведомства, Китай увеличил закупки российского мяса более чем на 40 процентов в годовом выражении. Стоимость поставок, при этом, выросла на 26 процентов и составила около 156 миллионов долларов. Более 101 миллиона долларов пришлось на экспорт свинины и свиных субпродуктов, прочее — на мясо и субпродукты крупного рогатого скота (КРС).

В натуральном выражении отгрузки замороженных пищевых свиных субпродуктов составили 24,4 тысячи тонн, замороженной свинины — более 20,5 тысячи тонн, а необваленных окороков, лопаток и отрубов — более 1,5 тысячи тонн. Поставки говяжьих замороженных бескостных отрубов — 3,7 тысячи тонн, прочих необваленных отрубов — 1,7 тысячи тонн, а субпродуктов — 1,3 тысячи тонн.

Как заявил доцент Высшей школы перевода МГУ, председатель Клуба изучения стратегии и философии Суньцзы, бизнес-консультант Константин Батанов, на свинину традиционно приходится около 60 процентов мясного рациона жителей Китая, и страна является крупнейшим в мире производителем и потребителем свинины. При этом многие виды свиных субпродуктов, как пятачки, копыта, кишки и сухожилия, в Китае считаются деликатесами, а в России — не пользуются высоким спросом.

По прогнозам ООН, в ближайшие девять лет суммарные объемы вывоза основных видов мяса из России заметно вырастут. По итогам 2035 года экспорт говядины из России, согласно ожиданиям экспертов, достигнет 38 тысяч тонн, свинины — 146 тысяч, а курятины — 350 тысяч. Для сравнения, в 2023-2025 годах экспорт этих видов отечественной продукции аналитики оценили в 36 тысяч, 127 тысяч и 307 тысяч тонн соответственно.