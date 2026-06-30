Озвучен прогноз по внешней торговле России на 2026 год

Объем внешней торговли России товарами и услугами в 2026 году может составить 945 млрд долларов, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков, опрошенных Центробанком. Экспорт, по их оценкам, составит 525 млрд долларов, импорт — 420 млрд. Таким образом, прирост к прошлому году достигнет почти 10%.

В Минэкономразвития назвали несколько факторов, способствующих росту: расширение сети соглашений о свободной торговле, работа межправительственных комиссий с участием бизнеса, увеличение доли расчетов в национальных валютах и совершенствование таможенно-тарифной политики.

Ключевым драйвером остается нефтяной экспорт, отметил старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин. Перебои с поставками через Ормузский пролив существенно повлияли на мировые цены.

Однако рост наблюдается и в несырьевых секторах. Президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер отметил положительную динамику в агропромышленном комплексе, высокотехнологичных услугах, медицине, глубокой переработке продукции и машиностроении.

Основатель компании «Финголд» Антон Никитин подчеркнул, что для участников внешней торговли сегодня важны не только объемы поставок, но и возможность быстро и надежно проводить международные расчеты.