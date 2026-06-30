Эксперты обнаружили главную проблему дефицита на топливном рынке РФ

В России сохраняются перебои с топливом на отдельных заправках, хотя общих запасов достаточно. Власти связывают это с ударами ВСУ по НПЗ и логистическими сбоями, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что проблема не в производстве, а в доставке. Спрос летом на 10–12% выше среднегодового, а разрыв между спросом и предложением — 5–7%, что создает локальные дефициты. Минсельхоз держит на контроле обеспечение аграриев топливом.

Среди причин сбоев — сокращение переработки (в мае — минус 14% год к году), рост экспорта нефти и увеличение спроса. Путин назвал дефицит «не критическим». Часть НПЗ после повреждений уже перезапускают, но логистика остается узким местом — железнодорожные цистерны перегружены, восточные маршруты заняты сырьем.

Эксперты предлагают прямые поставки топлива без трейдеров, ускоренную переброску цистерн и создание региональных резервов. Власти уже снизили нормы биржевых продаж, ограничили ценовые колебания и продлили нулевую пошлину на ввоз нефтепродуктов.

Запасы бензина — 1,7 млн тонн, этого хватит на две недели пикового потребления. Суточный выпуск бензина упал со 120 до 90 тысяч тонн, дефицит — 20-25 тысяч тонн в сутки. В Самарской области и Марий Эл ввели лимиты продаж. В Крыму ситуация сложнее — регион зависит от талонов и лимитов.

Рост цен на топливо уже ударил по логистике. Стоимость перевозки фуры из Коми в Подмосковье выросла со 140 до 240 тысяч рублей. Скидки на заправках для перевозчиков сократились с 16% до 3,5% и могут исчезнуть совсем. В некоторых регионах грузоперевозки подорожали на 10%.