Азиатские НПЗ начали предлагать часть ближневосточной нефти США

Увеличение предложения нефти после нормализации ее добычи в странах Персидского залива вынуждает азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предлагать часть грузов покупателям в США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По их информации, после возобновления поставок через Ормузский пролив нефтепереработчики в Азии обеспечили спрос как минимум до августа, тогда как спрос со стороны Китая остается сдержанным. В результате партии сырья из ОАЭ начали предлагать покупателям на западе США и в штате Гавайи. Как отмечает агентство, такие поставки стали возможны из-за снижения цен на ближневосточную нефть и сокращения запасов энергоносителей в Соединенных Штатах Америки.

Bloomberg указывает, что восстановление добычи в странах Персидского залива после подписания между США и Ираном меморандума о взаимопонимании привело к стремительному росту предложения на рынке нефти. Одновременно американские запасы, в том числе в нефтехранилище Кушинг и на западном побережье страны, сократились до минимума.