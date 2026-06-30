Резкое падение цен на алюминий вызвало панику на рынке

Цена на алюминий с начала июня снизилась более чем на 15%, показав самое значительное месячное падение с 2008 года, сообщает Bloomberg.

Причиной стали ожидания восстановления поставок из Персидского залива после временного перемирия между США и Ираном. Регион обеспечивает почти десятую часть мирового производства алюминия, и возвращение его мощностей нивелировало трехмесячный рост, вызванный перебоями.

По данным Лондонской биржи металлов, рекордный экспорт из Китая и попытки провести грузы через пролив ускорили падение цен. Рынок перешел в контанго — структуру, где краткосрочные контракты дешевле долгосрочных, что говорит о снижении опасений дефицита.

Аналитики отмечают, что падение застало инвесторов врасплох. Китайские трейдеры опасаются дальнейшего снижения. Дополнительное давление на металлы оказал рост доллара с середины мая и ожидания, что ФРС сохранит высокие ставки для борьбы с инфляцией.

Цена на алюминий на LME в понедельник выросла на 0,5% до 3103 долларов за тонну, но за месяц потеряла 15,4% — это худший результат с октября 2008 года. Медь подорожала на 0,4% до 13 332 долларов (падение за июнь — 2,2%). Железная руда в Сингапуре опустилась на 0,1% до 98,75 долларов за тонну.

Цена на цинк выросла на 0,2% до 3482 долларов. Крупнейшие китайские плавильные заводы намерены сократить использование концентрата на 600 тысяч — 1 миллион тонн в этом году, чтобы уменьшить потери. Однако аналитики предупреждают, что сокращение производства рафинированного цинка (на 200–300 тысяч тонн, около 4% от прошлогоднего объема КНР) не перекроет внутренний профицит.