Лидер правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в интервью Reuters заявила, что ФРГ необходимо пересмотреть запрет на закупку российских нефти и газа.

По ее убеждению, именно доступное сырье из РФ долгие годы было основой конкурентоспособности немецкой промышленности. Отказ от него, как считает политик, обошелся стране слишком дорого — экономика откатилась назад, а безработица выросла на сотни тысяч человек.

Вайдель также обратила внимание на то, что разрыв с Москвой не принес независимости: вместо России Германия попала в зависимость от США, которые поставляют топливо по ценам, значительно превышающим прежние российские.

В АдГ не раз выступали за возобновление работы газопровода «Северный поток». В начале июня депутат бундестага Штеффен Котре указывал, что технические неполадки на трубе устранимы, а препятствием служит исключительно отсутствие политического решения в Берлине.

Взрывы на обеих нитках «Северного потока» прогремели 26 сентября 2022 года. Власти Германии, Дании и Швеции допустили версию преднамеренной диверсии. Оператор Nord Stream AG назвал масштаб повреждений беспрецедентным, отказавшись прогнозировать сроки восстановления. Генпрокуратура РФ возбудила дело по статье о международном терроризме.