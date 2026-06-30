Удар по российскому заводу вынудил Казахстан сократить добычу нефти

Добыча на казахстанском месторождении Карачаганак продолжает работать в урезанном режиме после удара беспилотника по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу, сообщил глава «КазМунайГаза» Асхат Хасенов. Киев 24 июня официально подтвердил атаку на предприятие, расположенное примерно в 1700 километрах от Украины, передает Reuters.

Сырой газ с Карачаганака, где акционерами выступают Chevron и Shell, поступает на переработку в Оренбург. Поскольку добыча нефти и газа на месторождении взаимосвязаны, сокращение переработки газа ведет к ограничению нефтедобычи.

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Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов уже сообщал о падении объемов в пятницу. Хасенов уточнил, что сейчас добыча восстановлена до 28 тысяч тонн в сутки — при 31 тысяче до атаки.

Работы продолжаются, но в ограниченном режиме. Восстановление переработки зависит от сроков ремонта ГПЗ. Если газ некуда отправлять, месторождение вынуждено снижать и нефтяные объемы. Инцидент показал уязвимость экспортной цепочки казахстанского сырья от российской инфраструктуры, говорится в материале агентства.

Власти двух стран ищут способы минимизировать потери. Операторы держат ситуацию под контролем, заверил Хасенов, а точные сроки нормализации поставок пока не называются.