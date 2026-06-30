Мишустин назвал главный вызов для российской экономики

Нехватка квалифицированных специалистов остается серьезной проблемой для развития отечественной экономики на фоне рекордно низкой безработицы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную вопросам повышения производительности труда, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия обсуждались ключевые факторы экономического роста и благосостояния граждан.

«Сегодня мы обсудим тему, которая имеет важнейшее значение для экономики страны, для динамики развития ВВП и повышения благосостояния наших граждан. Речь идет о производительности труда. Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы. Он уже, вы знаете, давно находится на минимальных значениях, 2,2% по итогам апреля», – подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, успешный запуск новых инвестиционных проектов требует не только стабильного финансирования и современного оборудования. Особое внимание необходимо уделять привлечению грамотных сотрудников для достижения технологического лидерства страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал дефицит кадров одним из главных вызовов для российской экономики.

К 2030 году он оценил потребность страны в дополнительных сотрудниках в 3,1 миллиона человек.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила жесткую нехватку трудовых ресурсов на фоне рекордного снижения безработицы.