Решетников отметил сложность привлечения зумеров на рынок труда

Зумеров (рожденных с середины 1990-х) по сравнению с представителями других поколений значительно сложнее вовлекать на рынок труда. На это указал министр экономического развития Максим Решетников в интервью "Вестям".

"Зумеров значительно более сложно вовлекать в рынок труда. Посмотрели там статистику: в течение года большинство уходит, меняет [место работы]", - сказал он.

Как подчеркнул Решетников, у зумеров "другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию, к качеству работы, к возможности выпить кофе, возможности потом пойти заниматься спортом".

Кроме того, многие работодатели жалуются, что зумеры гораздо хуже вовлекаются, когда нужно переработать, указал министр.