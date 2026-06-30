Решетников отметил сложность привлечения зумеров на рынок труда

Зумеров (рожденных с середины 1990-х) по сравнению с представителями других поколений значительно сложнее вовлекать на рынок труда. На это указал министр экономического развития Максим Решетников в интервью "Вестям".
"Зумеров значительно более сложно вовлекать в рынок труда. Посмотрели там статистику: в течение года большинство уходит, меняет [место работы]", - сказал он.
Как подчеркнул Решетников, у зумеров "другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию, к качеству работы, к возможности выпить кофе, возможности потом пойти заниматься спортом".
Кроме того, многие работодатели жалуются, что зумеры гораздо хуже вовлекаются, когда нужно переработать, указал министр.
"Значит, есть вот рабочее время, да, все остальное оставьте мне время на мою личную жизнь и на мои увлечения, хобби и так далее, - пояснил глава Минэкономразвития. - Ну вот с этим надо работать, это новая реальность".