Европейский союз ограничен рамками действующих законов, в связи с этим объединение не может вернуться к закупкам российского газа, признала официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последнее время западные политики постоянно выступают с призывами прекратить бойкот против нефти и газа из России, говорят о том, что нужно спасать слабеющую экономику.

Журналисты во время брифинга попросили чиновницу прокомментировать эти выступления, рассказать о том, возможно ли возвращение к контактам с российской стороной.

«Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RepowerEU», — подчеркнула Итконен.

По ее словам, первый этап по отказу от российского газа начался в текущем месяце. Следующие будут в январе и сентябре 2027 года.

Журналисты напомнили, что весной 2022 года страны ЕС выступили с инициативами, направленными на достижение энергонезависимости от России, диверсификацию поставок, наращивание собственных мощностей.

В дальнейшем, в ходе заседаний и консультаций, идеи были оформлены в законы, их окончательно утвердили в январе 2026 года.