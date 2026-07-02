В Европе заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

Нефтеперерабатывающий завод Black Sea Petroleum (BSP) в грузинском порту Кулеви с августа ‑ сентября 2026 года полностью перейдет на переработку нефти нероссийского происхождения. Об этом 2 июля сообщается на сайте компании.

Там считают, что этот шаг откроет доступ к более рентабельным рынкам сбыта продукции НПЗ. BSP отмечает, что в первом полугодии 2026 года объем переработки превысил 650 тысяч тонн. Компания расширила сотрудничество с международным технологическим концерном Honeywell: в пакет договоренностей вошли поставки оборудования и внедрение автоматизированных систем управления. Ранее стороны уже заключали инженерные и лицензионные соглашения.

Завод, единственный в Грузии и расположенный в муниципалитете Хоби рядом с терминалом Госнефтекомпании Азербайджана, ввел первую очередь мощностью 1,2 млн тонн в конце прошлого года. После запуска второй очереди мощности НПЗ вырастут до 4,5 млн тонн в год. Общий объем инвестиций проекта оценивается в $700 млн. BSP планирует начать производство дорожного битума в первом квартале 2027 года, а с второго квартала 2027 года — выпуск авиационного топлива.

Ранее появилась информация, согласно которой ЕС рассматривает включение грузинского терминала Кулеви в очередной пакет санкций против России. При этом грузинские власти заявляли, что ни терминал, ни НПЗ не нарушают санкционный режим. В руководстве BSP подчеркивали, что импортировали российскую нефть с учетом действующих ограничений, а также на основании рекомендаций британских и швейцарских юрфирм.

С 17 июня ЕС начал реализацию первого этапа запрета на закупки российского трубопроводного газа в рамках регламента о постепенном отказе от энергоносителей из РФ. Речь шла о запрете на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Запрет на закупки вводится поэтапно.