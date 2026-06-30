Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что энергетическая политика руководства ЕС оказалась ошибочной.

«По сути, мы видим ошибочность энергетической политики руководства Евросоюза, которую они не хотят признавать. Отказ от российских углеводородов — часть этой политики, и он, безусловно, усугубляет ситуацию для европейцев», — сказал Юшков в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, Брюсселю следовало не двигаться к тотальному отказу от традиционной энергетики, а заниматься диверсификацией энергобаланса.

Юшков также связал энергокризис с курсом ЕС на декарбонизацию и ускоренный энергопереход.

По словам энергетика, европейские власти недооценили расходы и сложности такого процесса.

Ранее сообщалось, что Колумбия пригласила Россию инвестировать в энергетику и инфраструктуру.