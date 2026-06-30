Цены на золото показывают худший результат с 2013 года

Эксперты заявили, что цены на золото показывают худший результат за квартал с июня 2013 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 30 июня фьючерсы на золото стоят 4 046,2 доллара за унцию — рост составляет +0,2%. При этом, всего за второй квартал 2026 года цены на золото упали на 11,2%, Это первое квартальное снижение цен с 2024 года и самое резкое их падение со второго квартала 2013 года.

Как объясняет издание, такая ситуация может быть обусловлена тем, что рынок ожидает повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США из-за ситуации на Ближнем Востоке — это может привести к инфляции. Хотя золото рассматривается средством защиты от инфляции, по его доходности сильно бьют более высокие процентные ставки.

«Рынки немного нервничают из-за того, насколько прочными окажутся новые договоренности (между США и Ираном — прим. ред.), поэтому золото сейчас под давлением: инвесторы просто не видят свет в конце туннеля», — отмечает аналитик Marex Эдвард Мейр.

Ранее финансовый аналитик выделил главные ориентиры для рынка золота.